En Eres Mi Bien, Mauricio enfrenta a Foncho por las graves irregularidades en los envíos, reclamándole que las pérdidas ya suman más de 40 mil soles al mes y que la situación lleva tres meses sin resolverse.

Mauricio, visiblemente molesto, le recuerda que los clientes se quejan porque la mercancía no llega completa y advierte que de continuar así podrían llegar a la quiebra.

Aunque Foncho intenta justificarlo como un “margen de error”, termina reconociendo su descuido y admite que también está sorprendido por la situación. Mauricio, con tono sincero, le advierte que de no solucionarlo tendrá que tomar medidas drásticas, insinuando incluso que sus distracciones comenzaron desde que conoció a Roxana.

Molesto, Foncho corta el comentario y recalca que su vida personal no debe mezclarse con el trabajo. Sin embargo, acepta su error y promete no descansar hasta descubrir qué ocurre realmente.

¿Podrá Foncho encontrar la causa de las pérdidas antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué medidas tomará Mauricio si la situación no se resuelve? Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

