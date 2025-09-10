En Eres Mi Bien, Foncho invita a Rubén a un bar para celebrar su valentía tras delatar a los malechores que robaban en la fábrica. Entre brindis y conversaciones, Rubén asegura que “esas cosas de traición no van conmigo, yo soy leal y legal contigo”, dejando claro que lo hizo por respeto y gratitud.

Emocionado por su hazaña y convencido de su manera de pensar, Foncho le anuncia que lo contratará oficialmente como supervisor en la empresa, con todos los beneficios correspondientes: contrato, sueldo y seguro de vida. La noticia deja a Rubén sin palabras y, en un impulso de felicidad, la comparte a viva voz en el bar, recibiendo los aplausos de todos los presentes.

¿Será este el inicio de una nueva etapa para Rubén dentro de la empresa? ¿Qué retos enfrentará ahora en su nuevo cargo? No te pierdas lo que sucederá en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

