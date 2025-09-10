En Eres Mi Bien, Valeria enfrenta a Fiorella al descubrir la verdad sobre la supuesta exposición que debía presentar en la universidad. Mientras tanto, Roxana pierde la paciencia con Lucía y busca la ayuda de Foncho para sacarla de su casa, cansada de la tensión que genera su presencia.

Por otro lado, Francisca le pide con dulzura a David que la acompañe a una nueva audición, con la ilusión de alcanzar al fin el éxito que tanto anhela. En contraste, Vicente y Leticia viven un momento de paz frente al mar, compartiendo sentimientos y hallando un inesperado confort mutuo.

La situación se vuelve más peligrosa cuando Rubén acepta una arriesgada propuesta laboral con tal de conseguir el dinero que necesita para los estudios de Toñito. Antes de partir, le pide a Valeria que le recuerde a sus hijos cuánto los ama, dejando entrever el riesgo de la decisión que está a punto de tomar.

¿Qué pasará con Rubén tras aceptar este oscuro negocio? ¿Logrará Francisca cumplir su sueño en la audición? Descúbrelo en Eres Mi Bien, inmediatamente después de “YO SOY”.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

