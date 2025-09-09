En Eres Mi Bien, los enredos amorosos y secretos del joven Sebas siguen complicándose. Aunque Fiorella está completamente ilusionada con él, no sabe que el pasado de Sebas y su reputación como mujeriego comienzan a poner en peligro la relación.

Mientras disfrutaban de un momento juntos en una heladería, el joven y Fiorella fueron interrumpidos por Camila, una misteriosa mujer que no dudó en ponerlo en evidencia. “¿Ella es tu nueva víctima?”, le preguntó con desdén, dejando a Sebas visiblemente nervioso y desconcertado.

Ante la sorpresa de Fiorella, Sebas intentó minimizar la situación diciendo: “Camila, basta”, y rápidamente trató de irse, pero la joven no se quedó callada y replicó: “Claro, vete, es lo que siempre haces”. La tensión aumentó aún más cuando Camila, sin mostrar remordimientos, le advirtió a Fiorella: “A ti te tengo que advertir que así como te está prometiendo el cielo y la tierra, lo mismo le está diciendo a varias chicas más”, dejando a la joven con la mente hecha un torbellino. “Yo pensaba lo mismo que tú, pero mientras más rápido abras los ojos, mejor”, agregó Camila, sembrando dudas en la joven y poniendo a Sebas contra las cuerdas.

Con esta inesperada advertencia, ¿será que Fiorella abrirá los ojos y verá a Sebas por lo que realmente es? ¿Cómo reaccionará ante la verdad oculta detrás de sus promesas? ¡No te pierdas los detalles de esta intrigante historia en Eres Mi Bien!

