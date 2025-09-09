En Eres Mi Bien, los conflictos familiares continúan entre Rubén y Valeria. Aunque ambos están separados, mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, la reciente decisión de Toñito de irse de la casa de su madre, Valeria, para vivir con su papá desató una ola de emociones. Valeria, preocupada por la situación, intentó hablar sobre la actitud de su hijo con Rubén: “Toñito no acepta a Mauricio, hoy nos invitó al cine y…”

Pero antes de que pudiera terminar la frase, Rubén interrumpió en tono serio: “Eso estaba cantado, ¿lo trata mal o le ha levantado la mano?”. En ese momento, la tensión aumentó. “Ese tipo es un metiche, yo a Toñito lo amo, si él lo apreciara, daría un paso al costado y dejaría que seamos felices”, dijo Rubén, mostrando su preocupación por el bienestar de su hijo y su desconfianza hacia la relación de Valeria con Mauricio.

Valeria, aunque sorprendida por la acusación, respondió con firmeza: “Yo sé que tengo mis defectos, pero para mí los chicos y tú son todos, si Toñito ha venido aquí, yo me haré responsable de él”. Esta respuesta dejó en el aire las dudas sobre la relación entre los miembros de la familia y cómo la presencia de Mauricio podría estar afectando la vida de Toñito.

¿Será que Rubén tiene razón sobre el comportamiento de Mauricio? ¿Cómo afectará esto la relación de los padres con Toñito? ¡No te pierdas más detalles en Eres Mi Bien y acompáñanos para ver qué sucederá!

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!