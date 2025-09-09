En Eres Mi Bien, los conflictos familiares entre Rubén y Valeria siguen intensificándose. Después de que su hijo Toñito decidiera irse de la casa, Rubén, desesperado por recuperar lo que alguna vez fue su familia, se acercó a Valeria con la esperanza de retomar su relación.

Sin embargo, Valeria no estuvo dispuesta a ceder. “Yo no quiero una vida contigo, lo nuestro ya fue, no vamos a volver”, le dijo con firmeza, dejando claro que no tenía intenciones de regresar con él.

Pero Rubén no se dio por vencido. En un intento por hacerla cambiar de opinión, le lanzó una fuerte acusación: “A partir de esta relación empezaron todos los problemas, el accidente de Fiorella y ahora lo de Toñito”.

A pesar de las palabras de Rubén, Valeria, visiblemente afectada, le respondió con lágrimas en los ojos: “No me metas con mis hijos porque son mi vida entera”. Y, para reforzar su decisión, añadió: “No voy a dar un paso atrás, mi relación con Mauricio sigue en pie”.

Este tenso enfrentamiento dejó claro que los recuerdos del pasado y las heridas emocionales siguen presentes, pero Valeria está decidida a seguir adelante con su vida y su relación con Mauricio.

¿Será este el fin definitivo para Rubén y Valeria? ¿Cómo afectará esta nueva situación a Toñito y Fiorella? ¡No te pierdas los detalles en Eres Mi Bien!

