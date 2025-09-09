En Eres Mi Bien, los lazos entre Alan y Cayetana siguen fortaleciéndose, y no es solo la joven quien está emocionada por esta amistad que poco a poco va evolucionando.

La madre de Alan, Meche, está viendo con muy buenos ojos la cercanía entre ambos, y no pierde oportunidad para acercar aún más a Cayetana a su familia. Cuando Cayetana tuvo un pequeño inconveniente, no dudó en ir a buscar a Alan para hablar de ello, y ella fue recibida con mucha amabilidad por parte de Meche, quien la hizo sentir como en casa, sirviéndole café y mostrándole un cariño muy especial.

Meche incluso le hizo una invitación directa a Cayetana, diciendo: “Puedes venir cuando quieras, esta es tu casa”, dejando claro que tiene intenciones de que la joven forme parte de su vida.

Para colmo, le dijo a Alan: “Dale el último alfajor a Cayetana”, un gesto que parecía más un guiño para fomentar el acercamiento entre ambos. Alan, algo desconcertado, no podía evitar notar cómo su madre no dejaba de mirarlo, como si estuviera esperando que él se acercara aún más a Cayetana.

¿Qué trama Meche realmente? ¿Está tratando de unir a su hijo con Cayetana? ¿O hay algo más detrás de sus gestos y palabras? ¡No te pierdas los nuevos capítulos de Eres Mi Bien para descubrir cómo se desarrollará esta historia!

