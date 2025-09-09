En Eres Mi Bien, las tensiones entre Lucía y la familia de Meche aumentan cada vez más. Aunque Lucía logró entrar poco a poco en la vida de Roxana y Meche, su relación con la dueña del restaurante nunca fue fácil, especialmente después de que se revelara que ella fue la causa indirecta de la separación de Meche con Emerson. Sin embargo, lo que parecía ser un intento de integración terminó en un verdadero conflicto.

En un día de trabajo en el restaurante, Lucía llegó tarde y, en lugar de ayudar con los preparativos para abrir, decidió tomarse una cerveza sin alcohol mientras le sugería a Meche algo completamente inesperado. “Esto del restaurante no es para mí, ¿qué te parece si hago una limpieza energética al local?”, dijo, proponiendo llevar velas aromáticas y palo santo para “limpiar” el ambiente.

La propuesta de Lucía, lejos de agradar a Meche, la dejó completamente molesta, quien, al ver que Lucía no estaba dispuesta a trabajar, le quitó la cerveza y le entregó un balde para limpiar el baño.

Lucía, contrariada y sin querer hacer tareas de limpieza, renunció y abandonó el lugar, diciendo que no estaba dispuesta a continuar en ese ambiente. ¿Será este el fin de Lucía en “Las Chalaquitas”? Además, con la actitud que mostró, ¿decidirá irse también de la casa? ¡No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien para ver cómo se desarrollan los conflictos entre estas mujeres!

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!