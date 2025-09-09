En Eres Mi Bien, la relación entre Francisca y David sigue tomando un rumbo más profundo y emotivo. Aunque ambos han compartido momentos de amistad y complicidad, algo más está floreciendo entre ellos. Después de su primer beso, Francisca no pudo evitar sentirse más segura de lo que realmente quería.

Hoy, al llegar a la escuela, Francisca se acercó a David con una propuesta que dejó al joven completamente boquiabierto. Le mostró un cartel sobre un nuevo concurso de baile y, tras hablar sobre las reglas, le confesó: “Va a haber un bailetón que se va a pasar por televisión”, con una sonrisa que reflejaba su entusiasmo. Sin embargo, la joven tenía una duda: “¿Quieres ser mi pareja?”.

Con esas palabras, Francisca no solo lo invitó a bailar juntos, sino que abrió la puerta a algo mucho más significativo. ¿Cómo responderá David a esta proposición tan inesperada? ¿Estará listo para dar ese paso con Francisca? ¡No te pierdas los nuevos capítulos de Eres Mi Bien para descubrir cómo reaccionará el joven y cómo se desarrollará esta relación!

