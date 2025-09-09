En el capítulo 16 de Eres Mi Bien, Valeria le confiesa a Mauricio que Toñito se fue de la casa, lo que frustra sus planes de salir juntos al cine.

Mientras tanto, Rubén continúa insistiendo en recuperar a su familia y lanza un fuerte comentario refiriéndose a Mauricio: “Si a ese tipo en verdad le importara Toñito, daría un paso al costado y dejaría que la familia sea feliz”. Estas palabras solo despiertan la furia de Valeria, cansada de sus constantes presiones.

Por otro lado, Rubén recibe la tentadora propuesta de un sujeto sospechoso, quien le promete un “buen billete” en un negocio con pocas probabilidades de fallo. ¿Será este el inicio de un nuevo problema para él?

Mientras tanto, Cayetana vuelve a advertirle a Fiorella sobre Sebas, recordándole su patrón con las chicas: prometerlo todo y después abandonarlas. Sin embargo, Fiorella se encuentra en plena cita con Sebas, disfrutando de besos y caricias, cuando aparece una misteriosa joven que, con tono desafiante y altanero, lo encara y le pregunta si Fiorella es su “nueva víctima”.

¿Aceptará Rubén el oscuro negocio que le ofrecen? ¿Descubrirá Fiorella la verdadera cara de Sebas? No te pierdas lo que pasará en el nuevo episodio de Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

