En Eres Mi Bien, Valeria se alistaba para salir al cine junto a Mauricio y Toñito, pero lo que parecía un plan familiar se transformó en un momento inesperado cuando encontró a su hijo con una mochila lista para irse.

Con firmeza, Toñito le dijo que se mudaría con su papá, Rubén, pues sentía que él lo quería más y no lo obligaba a pasar tiempo con Mauricio.

El niño confesó que deseaba que Valeria y Rubén volvieran a estar juntos, asegurando que Mauricio era el verdadero obstáculo. Valeria trató de explicarle que él y su hermana son lo más importante en su vida, pero Toñito insistió en que “no parecía”.

Afectada por sus palabras, Valeria le dejó en claro que entiende su dolor, pero que mientras sea menor de edad debe hacer lo que ella diga, aunque a él le parezca injusto.

