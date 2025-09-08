En Eres Mi Bien, la tensión entre Valeria y Toñito alcanzó un momento conmovedor. Exasperado, el niño le pidió a su madre que no lo obligara a estar con Mauricio y que, en cambio, le diera una segunda oportunidad a Rubén, asegurando que él la seguía amando y que quería que volvieran a ser la familia unida de antes.

Con paciencia y cariño, Valeria intentó explicarle que no era tan sencillo y que, cuando creciera, entendería mejor la situación. Sin embargo, Toñito insistió desesperadamente, recordando con nostalgia los momentos felices junto a Rubén y suplicando que volvieran a estar los cuatro juntos.

Valeria, con dulzura, le hizo saber que comprendía su anhelo de estar cerca de su padre, pero fue clara al decirle que ella y Rubén ya no volverían a estar juntos, pues ahora su corazón le pertenecía a Mauricio y era con él con quien quería formar una nueva familia.

Ante esto, Toñito se negó a aceptar su decisión y afirmó con firmeza que, si Valeria no quería darle otra oportunidad a Rubén, entonces él se iría a vivir con su papá para no “traicionarlo”.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

