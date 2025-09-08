En Eres Mi Bien, Roxana decidió nuevamente darle una mano a Lucía y le pidió a Valeria que la ayude con un puesto laboral en su restaurante. Sin embargo, la propuesta encendió la furia de Meche, quien no dudó en burlarse diciendo: “Lo único que te falta es pagarle el internet, mejor adóptala de una vez”.

Mientras Roxana defendía su decisión asegurando que solo le estaba pidiendo ayuda a Valeria y no a su hermana, llamándola payasa en el camino, Valeria terminó interviniendo y aceptó: “Si necesita una oportunidad laboral, se la podemos dar”.

Estas palabras desataron aún más la molestia de Meche, quien no dudó en llamar “traidora” a Valeria antes de marcharse indignada, dejándole a ella la tarea de limpiar su parte.

¿El nuevo trabajo de Lucía traerá más conflictos a la familia? Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

