En Eres Mi Bien, Cayetana encaró a Claudia por ocultarle la verdad y la acusó de traición: “te me caíste”, le dijo antes de marcharse. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Meche y Roxana creció por culpa de Lucía, a quien Roxana defendió pese a las advertencias de su hermana.

Por otro lado, Leticia visitó la tumba de Giacomo Piaggio con nostalgia, pero tras su partida, una misteriosa mujer vestida de negro apareció para dejar flores, aumentando el suspenso. En medio de un partido, David anotó un gol y fue sorprendido por un beso de Francisca.

Finalmente, Toñito le reclamó a Valeria entre lágrimas que volviera con Rubén: “quiero que seamos la familia de antes”. Ella le explicó con paciencia que ahora su corazón pertenece a Mauricio, pero el niño advirtió que se iría a vivir con su papá para no “traicionarlo”.

¿Logrará Valeria convencer a Toñito? ¿Quién es la mujer que visitó la tumba de Giacomo? No te pierdas lo que pasará en Eres Mi Bien.

