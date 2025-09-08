En Eres Mi Bien, Meche intentó abrirle los ojos a Roxana, advirtiéndole del peligro que representa Lucía y recordándole todo lo que hizo en el pasado. Sin embargo, Roxana se negó rotundamente, asegurando que esos errores ya quedaron atrás y que la verdadera culpable de su actuar había sido la influencia de Foncho.

Meche insistió en que no debía quitarle responsabilidad porque “una mujer que se queda tan tranquila sola es porque algo malo hizo”, pero Roxana defendió a Lucía diciendo que es “una buena chica, solo víctima de las circunstancias, y que su único error fue enamorarse de un mal hombre”. Finalmente, Roxana sentenció que Lucía se queda sí o sí, sin importar la opinión de los demás.

Molesta por la decisión, Meche concluyó con frialdad: “Ya escogiste tu bando, pero cuando Lucía te haga la vida imposible, no esperes que yo te consuele”. Antes de marcharse, la discusión escaló y Meche no dudó en jalarle el cabello a Roxana antes de salir corriendo.

¿Hasta dónde llegará el enfrentamiento entre Roxana y Meche? ¿Lucía demostrará que merece la confianza que le han dado? No te pierdas lo que pasará en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

