En Eres Mi Bien, Leticia acudió al cementerio con un ramo de flores blancas para visitar la tumba de su esposo, Giacomo Piaggio. Con un semblante triste y lleno de nostalgia, le confesó cuánto lo extraña, recordando que siempre supo darle paz y tranquilidad.

Entre lágrimas, le comentó lo que ocurre con Mauricio y Valeria, calificando la situación como una vergüenza para el apellido familiar, aunque admitió que él, a diferencia de ellos, podía equivocarse pero nunca fue parte de un escándalo. Antes de marcharse, le confesó que, a pesar del paso de los años, aún lo sigue amando.

Sin embargo, tras su partida, una figura encapuchada y vestida de negro apareció en el cementerio. La persona salió de su escondite, colocó un ramo de rosas rojas sobre la tumba de Giacomo y, sin pronunciar palabra, se persignó y se retiró en silencio, sin ser descubierta.

¿Quién era la misteriosa persona que visitó a Giacomo Piaggio? ¿Qué secretos guarda su aparición en medio de la oscuridad? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!