En Eres Mi Bien, David ya no oculta lo que siente por Francisca, y ambos se dejan llevar por un amor lleno de halagos tiernos e inocentes. Mientras tanto, la cercanía entre Foncho y Rubén crece cada vez más, pero esa unión parece incomodar a Emerson, que no recibe la noticia con la misma alegría.

Por otro lado, Cayetana enfrenta directamente a Claudia, expresándole lo dolida que quedó por su traición, dejándola sin palabras. Al mismo tiempo, Roxana decide marcar límites claros con Lucía, dejando en claro que no permitirá más abusos.

El capítulo tiene un giro inesperado cuando Toñito, con mochila en mano, le anuncia a su mamá que se irá a vivir con su papá, marcando un antes y un después en su historia familiar.

¿Logrará David conquistar el corazón de Francisca? ¿Qué pasará con Toñito tras tomar esa drástica decisión? No te pierdas el capítulo 16 de Eres Mi Bien inmediatamente después de Yo Soy.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR