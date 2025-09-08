En Eres Mi Bien, Cayetana se mostró completamente indignada al descubrir la verdad y le reclamó a Claudia haberla traicionado de la peor forma. A pesar de que Claudia le pidió perdón, asegurando que “la situación se le fue de las manos” y que nunca quiso hacerle daño porque ella le había abierto su corazón, Cayetana no cedió ante las justificaciones.

Claudia intentó explicar que lo hizo para proteger a Miranda, pues no quería que ella se enterara, y que esperaba que Cayetana lo entendiera. Sin embargo, Cayetana estalló aún más: “¡No! Éramos amigas, tuviste muchas oportunidades para contarme tu secreto… pero no, decidiste comportarte como una chibola jugando a las escondidas con tu noviecito o como sea que le digas. Te me caíste”.

Finalmente, Cayetana, visiblemente herida, se levantó para retirarse, pero antes lanzó una frase que dejó helada a su tía: “Ahora entiendo por qué lo tuyo con Mauricio no funcionó”.

¿Será este el final de la relación entre Cayetana y Claudia? ¿Podrá Claudia recuperar la confianza de su sobrina después de semejante traición? Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

