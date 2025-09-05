Mauricio se quedó pensativo tras enterarse que Valeria había ido a visitar a su mamá Leticia para dejarle claro que su amor con su hijo era más fuerte que cualquier otro obstáculo.

“Necesitaba hablar con tu mamá. Sé perfectamente que no le gusto, que no le caigo bien, y que le parece que no estoy a tu altura. Yo no quiero tener más problemas”, aseguró Vale ante la pregunta de su pareja. “Mi única intención ha sido aclarar las cosas y ver la posibilidad de tener un nuevo comienzo”, agregó.

Por su lado, Mauricio dijo: “Yo sé que tienes una bonita intención y sé el bonito corazón que tienes. Esto ha sido una montaña rusa y no quiero que nada nos afecte”. “Si lo nuestro va enserio, tu mamá va a ser parte de nuestras vidas”, aseguró Valeria.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!