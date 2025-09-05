Valeria recibió a Mauricio en su casa, como siempre. Pero, una vez que ambos estuvieron en la sala, la mujer sacó el tema que no podía sacarse de la cabeza.

“¿Qué significa esto?”, cuestionó ella, enseñándole la fotografía donde se aprecia a él bailando con una mujer en una discoteca.

El hombre no supo qué decir.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!