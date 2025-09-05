Valeria y Mauricio estaban disfrutando de una tarde de películas en la sala de la casa de ella cuando el pequeño Toñito llegó del colegio. “¿Tú? ¿qué haces aquí?”, cuestionó el hijo de Vale.

“¡Toño! Hijito, estamos viendo una película”, explicó ella. “Sí claro, “una película”. ¿No hay otro lugar donde puedas ver la tele?”, respondió el pequeño irónicamente. “A ver, yo sé que esto no está siendo fácil para ti, pero ya lo hemos conversado”, intentó calmarlo Vale.

“Yo solo quiero que ella esté feliz”, añadió Mauricio, tratando de apaciguar la situación. “¿Tú qué sabes de eso? Ni que la conocieras años. Me caes mal. Me voy a mi cuarto”, sentenció Toñito antes de abandonar la sala.

