Roxana atrapó a Mauricio en una discoteca bailando con una mujer. Tras sacarle una fotografía, fue con Valeria para contarle de esta “traición”. “¿Entre ustedes todo bien? ¿Segura?”, le preguntó la joven a su mejor amiga. “Porque ayer salió de juerga con su amigote Foncho”, agregó.

Pero Valeria no quería creerlo. “¿Que Mauricio salió con Foncho? Ay, Rox, seguro te tomaste unos traguitos de más y te has equivocado de persona”. Así que Roxana sacó las pruebas. “Ah, ¿no me crees? Listo, mira. ¿Ese no es Mauricio?”, dijo mostrándole la foto.

“Estaba bailando con unas chicas, ¿por qué no te dijo para salir? Porque está trampeando. Así son todos los hombres”, exclamó la joven.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

