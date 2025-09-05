Roxana salió de fiesta con Lucía para olvidar las penas, pero, en medio de la fiesta, notó la presencia de Mauricio, la pareja de su mejor amiga Valeria, junto a Foncho bailando con mujeres.

“¿Estás viendo lo mismo que yo?”, preguntó Lucía. “Estos son unos tramposos. Esto lo tiene que ver Valeria”, exclamó la mujer, antes de sacar su celular para tomarle una foto y mostrársela después a Vale.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

