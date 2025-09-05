Eres mi bien Capítulo 15: Fiorella busca un consejo en Valeria, ¿sobre qué?
La joven tomó valor para hacerle una pregunta importante a su progenitora.
Fiorella se armó de valor para ir al cuarto de su mamá Valeria para pedirle un consejo. “Justamente por eso. ¿Cómo supiste cuando estabas lista para dar el siguiente paso con un chico?”, preguntó la joven.
Luego de pensar unos segundos, Valeria dijo: “Esa es una pregunta muy compleja. Y, aunque me gustaría darte miles de razones para que no lo des aún, es algo que solo tú puedes saber, mi amor”. “Si no te sientes cómoda, no lo hagas y punto. Y no te lo estoy diciendo porque soy tu mamá, es porque es realmente importante, hija mía, que te sientas cómoda”, agregó.
Y Fiorella abrió su corazón: “Me siento cómoda con Sebas, a veces demasiado. Creo que eso me asusta”. “En ese caso, ¿por qué no te tomas un tiempo y lo conoces un poco más? Tráelo a la casa. Así lo conozco yo también. Me dijiste que no tiene familia, podemos ser una familia para él”, le recomendó ella.
