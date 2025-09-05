Cayetana no soportó ni un día más guardando el secreto, así que, ni bien pudo, encaró a su tía Claudia. “Tía, ¿hasta cuándo piensas seguir mintiéndome?”, cuestionó la joven, al verla llegar al departamento.

“¿De qué hablas?”, respondió Claudia. “De lo tuyo con Ricky. Los vi chapando. ¿Lo vas a negar? ¿Hasta cuándo me vas a ver la cara de tonta?”, dijo Cayetana, dejándola sin palabras.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

