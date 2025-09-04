En Eres Mi Bien, Vicente sorprendió a Valeria al confesarle toda la verdad sobre la clausura de su restaurante. Le reveló que Leticia fue la responsable y que él, como chofer de la madre de Mauricio, había sido testigo de sus planes y hasta de los insultos que lanzó contra ella cuando la vio besándose con su hijo.

Con la voz entrecortada, le pidió perdón, aunque Valeria lo interrumpió asegurando que no había nada que perdonar porque “trabajo es trabajo”.

Vicente no se guardó nada y explicó que Leticia incluso utilizó un contacto en la Municipalidad para cerrar el local, dejando claro que no permitirá que Valeria se acerque a su hijo. Sin embargo, el hombre reafirmó su lealtad a Valeria, reconociendo su esfuerzo como madre y mujer: “Rubén no fue un buen esposo, pero tú hiciste un excelente trabajo criando a mis nietos. Eres aguerrida, valiente, eres una leona”.

Finalmente, le confesó que desea verla con un hombre que la valore, y si ese hombre es Mauricio, deberá luchar porque Leticia no se detendrá.

¿Hasta dónde llegará Leticia para separar a Mauricio de Valeria? ¿Logrará Vicente convertirse en el aliado que ella necesita? No te pierdas Eres Mi Bien, inmediatamente después de “Yo Soy”.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!