En Eres Mi Bien, Valeria llegó a la casa de Leticia decidida a confrontarla. Clara y directa, le dijo que sabía perfectamente que la odiaba.

Entre burlas y sarcasmos, Leticia le respondió que todo se trataba de dinero, asegurando que Valeria solo quería la fortuna de su hijo. Pero Valeria, implacable, le dejó claro: “yo no quiero su dinero, quiero a su hijo”, a lo que Leticia retrucó con un irónico “¿y no son lo mismo?”.

Cansada de los reproches, Valeria propuso una tregua, plantar bandera blanca para dejar la guerra atrás, pero Leticia contestó con un tajante “jamás”. Fue entonces cuando Valeria no dudó más y le lanzó la verdad de frente: sabía que ella había sido la responsable de la clausura de Las Chalaquitas.

¿Aceptará Leticia finalmente que movió sus influencias para hundir a Valeria? ¿O esta confrontación solo encenderá más la enemistad entre ambas? Descúbrelo en lo que viene en Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy.

