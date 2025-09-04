En Eres Mi Bien, Valeria encaró a Leticia con firmeza, diciéndole que sabía que había movido los hilos en la municipalidad para lograr la clausura de Las Chalaquitas. Incluso la retó preguntándose cómo reaccionaría Mauricio al enterarse de la verdad. Leticia lo negó todo, asegurando que jamás sería capaz de algo así y que quienes pertenecían a la “clase” de Valeria eran los que actuaban de esa manera.

Entre risas irónicas y harta del cinismo, Valeria le preguntó a quién quería engañar. Leticia le respondió que no tenía pruebas, pero Valeria no se dejó intimidar y le advirtió que no la retara.

La madre de Mauricio justificó que todo lo hacía por el bien de su hijo, pero Valeria cuestionó duramente esa afirmación: “es una verdadera lástima que te importe más el dinero que la felicidad de tu hijo”. Finalmente, con toda seguridad, Valeria aseguró que no importaba lo que Leticia quisiera, hiciera o intentara, nada cambiaría lo que ella tenía con Mauricio.

¿Aceptará Mauricio la verdad cuando descubra lo que hizo su madre? ¿O las mentiras de Leticia seguirán marcando distancia entre él y Valeria? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!