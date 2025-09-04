En Eres Mi Bien, Roxana visita a Foncho y lo encara sin rodeos: “eres un mentiroso”, le dijo, acusándolo de haberla hecho bajar la guardia mientras él convivía con otra persona.

Foncho, sorprendido, intentó aclarar que se trataba de su ex y que nunca le mintió, solo omitió información porque apenas habían salido un par de veces. Sin embargo, Roxana le reprochó que sí debía contárselo, pues ella tenía claro que no salía “ni con futbolistas, ni con casados, ni con emparejados”.

Desesperado, Foncho le juró que no sabía que Lucía volvería a instalarse en la casa, asegurando que ella solo traía problemas y que era “un parásito del que no puedes deshacerte”. Roxana, indignada por la forma en que hablaba de su ex, le respondió que Lucía le había abierto los ojos y que, en realidad, había ido para decirle que le pidiera disculpas. Pero al verlo incapaz de hacerlo, lo dejó con las palabras en la boca y lleno de indignación.

¿Podrá Foncho recuperar la confianza de Roxana después de esta dura confrontación? ¿Qué pasará ahora que Lucía vuelve a ser el centro de la discordia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy.

