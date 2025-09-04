Roxana llegó hasta el departamento de Foncho para reclamarle por hablarle mal a su ex Lucía, quien se está quedando momentáneamente en su hogar. La mujer explotó contra su saliente por la forma en la que hablaba de la otra joven.

“Yo a Lucía le debo la vida, gracias a ella abrí los ojos. ¿Y sabes qué? Yo venía acá a decirte que le pidas perdón, pero me di cuenta que eres muy poca cosa para eso. Adiós Foncho”, sentenció Roxana antes de abandonar el departamento.

Foncho se quedó sin palabras. “¿Poca cosa? ¿yo?”, se cuestionó el joven, al borde de las lágrimas.

