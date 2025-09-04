En Eres Mi Bien, Vicente le confesó a Valeria que Leticia fue la responsable de la clausura de Las Chalaquitas y que él, como su chofer, escuchó todos sus planes. Aunque pidió perdón, Valeria no le recriminó y agradeció su lealtad.

Por otro lado, Roxana defendió a Lucía, creyendo sus acusaciones contra Foncho, a quien llamó “mequetrefe pobre diablo”, mientras él intentaba convencerla de que Lucía era la manipuladora.

La situación también golpeó a Miranda, quien lloró de impotencia por las burlas del video viral de Mauricio como “el cevichero manganzón”, pues lejos de sentir vergüenza, se enojó con sus compañeros debido a que su padre era injustamente señalado. Su padre la consoló, diciéndole que omita las piniones negativas de los demás, pues al final, ellos se conocían verdaderamente y le prometió estar siempre a su lado.

En paralelo, Cayetana y Alan se acercaron más con prácticas de modelaje y música, mientras Meche agradeció por la relación que entablaron los dos. A su vez, se reconcilió a medias con Emerson, el cual estaba más feliz que nunca de recuperar a Meche, quien a pesar de no admitirlo, estaba igual de contenta.

Finalmente, Valeria encaró a Leticia, acusándola de mover los hilos en la municipalidad. Leticia lo negó todo, pero Valeria fue clara: nada de lo que intente cambiará lo que tiene con Mauricio.

¿Mauricio descubrirá lo que su madre hizo? ¿Seguirá Roxana confiando en Lucía? ¿Hasta dónde llegará Leticia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien, después de Yo Soy.

