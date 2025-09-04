Mauricio regresó a su casa luego de una larga jornada de trabajo. Y, al notar la ausencia de su madre Leticia en la sala, preguntó por ella a la ama de llaves. “No es que quiera chismosear, pero la señora se puso así después de la visita de la cevichera”, confesó ella. “¿Cómo?”, preguntó él. “La del video, la que vende ceviche de pota”, añadió la trabajadora.

Evidentemente impresionado por la noticia, Mauricio se quedó sin palabras: “¿Vino a mi casa a hablar con mi madre?”. “Ajá, y no me pregunte de qué porque yo no escuché nada. Pero, después de que la cevichera… la señora Valeria se fue, su mamá se encerró en la habitación como si hubiera visto un fantasma”, respondió la ama de llaves. “Muchas gracias, Flor”, dijo él, aun procesando la nueva información.

