En Eres Mi Bien, Roxana encontró su habitación hecha un desastre y a Lucía tomando vino. Al preguntarle qué había ocurrido, Lucía le confesó preocupada que Foncho la insultó, la maltrató y hasta la amenazó con un tenedor, diciéndole que llamaría a la policía para denunciarla por invadir propiedad privada.

Indignada, Roxana escuchó cómo Lucía afirmaba que a Foncho no le gustaba su amistad, que detestaba que Roxana le hubiera “abierto los ojos” y lo hubiera dejado en evidencia como un “tóxico manipulador”.

Lucía también confesó tener miedo de que él le hiciera daño si intentaba irse a otro lugar. Ante esto, Roxana no dudó en insultar a Foncho, llamándolo “cínico” y asegurando que lo odiaba. Finalmente, prometió proteger a su amiga: “Seremos amigas siempre (…) puedes quedarte en mi casa el tiempo que quieras, yo misma me encargaré de que ese mequetrefe pobre diablo no te haga nada”.

¿Será cierto todo lo que Lucía le contó a Roxana? ¿Qué pasará cuando Foncho descubra esta alianza? No te pierdas Eres Mi Bien, inmediatamente después de “Yo Soy”.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

