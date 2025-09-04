Sebastián y Fiorella estaban muy cómodos dándose besos en el auto de él. “¿Vamos a mi casa entonces? No puedo dejar de pensar en ese día en tu casa”, preguntó él. “Yo tampoco”, confesó ella.

“¿Entonces?”, volvió a preguntar él. “Es que sabes que yo no lo he hecho con nadie, no sé si estoy lista”, confesó la joven.

Así que Sebas se mostró comprensivo: “Tienes razón, tienes razón. No voy a presionarte con algo tan importante. Jamás haría nada que tú no quieras hacer. Tranquila, voy a esperarte el tiempo que sea necesario”.

