Eres Mi Bien capítulo 14 EN VIVO: Francisca descubre el SECRETO de David y Valeria ENFRENTA a Leticia
Inmediatamente después de “YO SOY”, ¡No te lo pierdas!
Actualizado el: 04 septiembre 25 | 10:50 am
En el nuevo episodio de Eres Mi Bien, los conflictos alcanzan un punto crítico. Francisca descubre que a David le gusta una chica y lo cuestiona directamente, dejando ver toda su angustia.
Al mismo tiempo, Roxana encara a Foncho con fuertes acusaciones. “Eres un mentiroso”, le dice, recordándole que mientras ella se cuestionaba, él seguía viviendo con su novia. Foncho se defiende asegurando que Lucía es su ex, pero Roxana lo increpa con un “¿y eso qué importa?”, desatando aún más tensión.
Por otro lado, la situación se vuelve insostenible para Valeria, quien se derrumba frente a Vicente al enterarse de que Leticia, la madre de Mauricio, estuvo detrás de la clausura de su restaurante. Convencida de que Leticia nunca la dejará de odiar pero indignada porque se meta con su negocio, decide ir directamente hasta la casa de su suegra para enfrentarla cara a cara.
¿Podrá Francisca soportar lo que siente por David? ¿Foncho logrará recuperar la confianza de Roxana? ¿Qué pasará en el explosivo encuentro entre Valeria y Leticia? No te pierdas Eres Mi Bien inmediatamente después de Yo Soy.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía