Claudia llamó a Ricardo a su oficina y se unieron en un apasionado beso que terminó con ambos echados en el sillón. “Arquitecto Vega, ha llegado el momento de evaluar su desempeño”, le dijo la mujer coquetamente. “Estoy dispuesto a obedecerla en todo”, respondió él.

Ambos estaban besándose cuando fueron interrumpidos por la presencia de Mauricio en la oficina.

Al ver al ex de Claudia en el mismo espacio, ambos se separaron y la mujer entró en pánico.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

