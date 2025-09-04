Claudia fue atrapada por su ex Mauricio en una situación comprometedora con su practicante Ricardo. Luego de que el joven se retire de la oficina, la mujer habló: “Me gustaría explicarte”. “No, no tienes nada qué explicarme”, aseguró el hombre.

Pero Claudia no se quedó tranquila: “Bueno, esta es mi oficina y soy una mujer soltera. La verdad es que ha sido una semana muy estresante y perdí los papeles”. “¿No es muy junior para ti el chico?”, cuestionó él, indignando a la arquitecta.

