Alan no soporta la ausencia de Fiorella en su vida y se siente triste. En la soledad de su habitación, el joven empezó a cantar “Cómo hago” de Eddy Herrera.

Mientras entonaba la canción, el joven empezó a recordar cada momento lindo que pasó al lado de su mejor amiga. “¿Por más que quiera no puedo sacarte de mi cabeza, Fiorella?”, se preguntó a sí mismo.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!