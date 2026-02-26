El día decisivo llegó y, tras semanas de tensión, finalmente se conoció la resolución. Luego de revisar todos los medios probatorios y, especialmente, las últimas imágenes incorporadas por la defensa, la Fiscalía concluyó que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal contra Cayetana.

La decisión fue clara: no se ordenará acusación ni se elevará el caso a juicio. El proceso queda archivado de manera definitiva y Cayetana recupera su libertad sin cargos en su contra.

A su lado, recibió el respaldo incondicional de quienes nunca dudaron de su versión: que actuó en un contexto de defensa propia para proteger su vida y la de Alan.

Sin embargo, el dolor de la madre de Sebastián volvió a irrumpir en la sala con gritos y acusaciones. Pese a ello, la resolución ya estaba dada.

La justicia habló. El caso se cierra y Cayetana queda libre, aunque las heridas emocionales aún tardarán en sanar.