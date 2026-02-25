El rumor explotó en redes: un video captado desde un ángulo confuso hacía parecer que Boris y Francisca se habían besado. Las imágenes encendieron la polémica, sobre todo porque ella atraviesa un momento delicado con David y sus representantes ya le advirtieron que un escándalo más podría dejarla fuera de la competencia.

Boris, lejos de desmentirlo con firmeza, admitió que no sabía qué responder cuando le preguntaban si estaban juntos. Aunque reconoció que el beso nunca ocurrió, confesó que le gustaba que la gente “juegue con su imaginación”. “Me gustas, Francisca”, volvió a insistir, pese a que ella fue clara: no siente nada por él ni lo hará.

Para Francisca, la mentira era peligrosa. No solo afecta su relación, sino también su carrera. Mientras Boris hablaba del “poder de las imágenes”, ella decidió grabar la conversación completa como prueba de que todo era falso.

El material ya está en manos de su representante, quien promete mover contactos en la prensa farandulera para limpiar su nombre y voltear el escándalo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!