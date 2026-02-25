Eres Mi Bien capítulo 135: ¿Boda doble en camino? Foncho y Mauricio planean casarse el mismo día
Entre bromas y brindis, los amigos descubren que podrían compartir el día más importante de sus vidas.
Lo que empezó como una conversación entre amigos terminó en una idea que podría cambiarlo todo. Foncho y Mauricio celebraban sus respectivos compromisos, con Lucía y Valeria, cuando surgió una propuesta inesperada: ¿y si nos casamos el mismo día?
Entre bromas sobre quién se comprometió primero y recuerdos de los “baches” que atravesaron en sus relaciones, ambos dejaron claro algo: están felices y convencidos de dar el siguiente paso. “Si tú estás feliz, yo estoy feliz”, se dijeron antes de brindar.
La chispa surgió casi sin pensarlo. Mauricio lanzó la idea de una boda doble: amigos compartiendo el mejor día de sus vidas, en el mismo lugar y rodeados de los suyos. La propuesta, lejos de parecer descabellada, empezó a tomar fuerza.
Ahora todo depende de la respuesta más importante: ¿Lucía y Valeria aceptarán convertir su matrimonio en una celebración compartida?
