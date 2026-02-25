El día del juicio finalmente llegó y la tensión estalló desde el primer minuto. En plena comparecencia, la madre de Sebastián no pudo contenerse y señaló directamente a Cayetana como la responsable de la muerte de su hijo, acusándola de haberle arrebatado su vida.

El juez tuvo que intervenir de inmediato, recordando que se trata de una diligencia formal y que toda intervención debe canalizarse a través de los abogados.

La estrategia de la parte acusadora apunta ahora a un nuevo argumento: sostienen que Cayetana habría ejercido presión psicológica constante sobre Sebastián y que eso fue determinante en el desenlace fatal.

La defensa fue tajante. Reconoció el sufrimiento de la madre, pero dejó claro que el dolor no reemplaza la evidencia. Insistieron en que no existen pruebas que acrediten responsabilidad penal y que la muerte ocurrió en un contexto ya investigado como legítima defensa.

El juicio apenas comienza, pero queda claro que no solo se debatirá lo ocurrido aquella noche, sino también la narrativa que cada parte intenta imponer.

