El peligro vuelve a tocar la puerta. Renato Molina logró escapar de la cárcel y ahora se encuentra merodeando la casa de Valeria, esperando el momento exacto para ejecutar su plan.

Desde las sombras, observa cada movimiento con un objetivo claro: secuestrar a Valeria o a la pequeña Miranda, hija de Mauricio, para pedir un rescate millonario que le permita huir definitivamente. Su sed de venganza es evidente y apunta directamente contra Mauricio.

“Te voy a dar donde más te duele”, advierte, dejando en claro que no se detendrá ante nada. La presencia de un policía en la zona complica sus planes, pero no parece suficiente para hacerlo desistir.

La tensión aumenta mientras la familia permanece ajena al peligro que acecha afuera. ¿Logrará Molina concretar su amenaza o será detenido antes de atacar?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!