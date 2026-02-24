Cuando todo parecía cerrado, el caso volvió a abrirse. Cayetana recibió una notificación que la dejó en shock: la familia de Sebastián logró reactivar el proceso para responsabilizarla por su muerte, pese a que inicialmente se determinó que actuó en defensa propia.

Detrás del nuevo movimiento legal está la madre de Sebastián, quien, junto a su entorno, ha comenzado a difundir acusaciones que buscan desacreditarla. Entre las más graves: presunto consumo y comercialización de drogas.

Sin embargo, Cayetana fue tajante. Negó rotundamente cualquier vínculo con estupefacientes y aseguró que jamás ha consumido drogas. Su abogado decidió asumir el caso, aunque advirtió que el camino no será sencillo: deberán desmontar cada acusación una por una.

Como primer paso, planteó una prueba capilar que permitiría demostrar si ha consumido sustancias en los últimos seis meses. “¿Me aseguras que saldrá negativa?”, le preguntó. Cayetana no dudó: “Sí, por supuesto”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!