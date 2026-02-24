La amenaza se confirma. El comandante visitó a Mauricio para informarle que Renato Molina escapó de prisión. La noticia lo golpeó de inmediato: para él, no se trata de una simple fuga, sino de un movimiento calculado.

“Molina no se ha fugado para esconderse, sino para hacer daño a mi familia”, advirtió Mauricio, convencido de que el móvil es la venganza. El comandante coincidió en ese punto y aseguró que el operativo ya está en marcha, con alertas en fronteras e incluso notificación a Interpol.

La prioridad ahora es la seguridad. La policía ofreció vigilancia permanente para Mauricio, su hija Miranda y Valeria. Sin embargo, aún no han hablado con la madre de la niña, Claudia, algo que Mauricio pidió manejar personalmente debido a su embarazo peligroso

Antes de irse, dejó clara su preocupación: si Molina está en la calle, es porque planea algo. La carrera contra el tiempo ya comenzó.

