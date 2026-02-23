Renato volvió a recibir una visita en prisión. Lo que parecía un encuentro rutinario terminó convirtiéndose en una maniobra cuidadosamente calculada. Con apenas diez minutos autorizados, el visitante logró dormir al guardia cuando este se distrajo. En cuestión de segundos, intercambiaron ropa y ejecutaron el plan.

“Solo falta salir de aquí”, dice Renato antes de que el movimiento quede en marcha. Minutos después, un hombre vestido como el oficial sale del penal sin levantar sospechas, mientras el verdadero queda atrás. Afuera, un vehículo esperaba en la esquina para completar la operación.

