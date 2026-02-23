Boris apareció sin aviso en la tienda de Rebeca mientras Francisca atendía, con una actitud insistente que incomodó de inmediato. El actor, que presume su popularidad, habló sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con ella. “¿Te besaste con Francisca?”, aseguró que le preguntan constantemente. Sin embargo, terminó admitiendo la verdad: nunca hubo un beso ni una relación entre ellos.

Pese a la negativa firme de Francisca: “No me gustas y no me vas a gustar nunca”, Boris dejó entrever que disfruta que el público imagine un romance inexistente. Incluso llegó a pedirle un beso antes de retirarse, convencido de que “la presión” podría hacerla cambiar de opinión.Lo que Boris no sabía es que Francisca grabó toda la conversación.

