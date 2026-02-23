Cayetana fue sorprendida en la universidad con una notificación oficial del Poder Judicial. Lo que parecía un trámite cualquiera se convirtió en una pesadilla al leer el documento: presunto delito de homicidio calificado contra Sebastián Barrios. La citación la obliga a comparecer en una audiencia de juicio oral como acusada.

Detrás de la denuncia estaría la madre de Sebastián, decidida a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, Cayetana sostiene que actuó en defensa propia y que la muerte fue un hecho accidental en medio de una situación límite.

¿Logrará probar su inocencia? ¿La justicia considerará las circunstancias en las que ocurrió todo? El proceso legal apenas comienza y amenaza con sacudirlo todo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!