Eres Mi Bien capítulo 132: ¡Su confesión llegó demasiado tarde!
Fiorella admite lo que siente… cuando Alan ya no está solo.
Alan decidió enfrentar sus dudas y fue directo a preguntarle a Fiorella si sus sentimientos por él han cambiado. La respuesta lo dejó sin palabras. “La verdad es que sí siento algo por ti”, confesó ella, reconociendo que estuvo cegada por su relación con Sebastián y no supo ver lo que tenía cerca.
Fiorella admitió que el amor que siempre soñó estaba “a solo un par de metros”, pero entendió demasiado tarde sus sentimientos. Ahora, Alan mantiene una relación con Cayetana, y aunque la confesión removió emociones profundas, ambos coincidieron en que no están dispuestos a traicionar una amistad ni construir algo sobre una mentira.
¿Podrá Alan ignorar lo que acaba de escuchar? ¿Fiorella luchará por ese amor que dejó pasar? ¿O Cayetana terminará pagando el precio de una verdad tardía?
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!