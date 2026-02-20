La madre de Sebastián decidió dar un paso radical. Convencida de que Cayetana debe pagar por la muerte de su hijo, acudió a su abogado para exigir una estrategia más agresiva. “Quiero ver su nombre en toda la prensa. Que aparezca como lo que es: una asesina”, sentenció, presionando para organizar una conferencia o una transmisión en vivo que exponga el caso.

El abogado advirtió los riesgos de una campaña de desprestigio, pero ella fue tajante: no le importa la exposición pública, solo quiere justicia. Sin embargo, lo que complica la historia es que la muerte ocurrió en un contexto de defensa propia, pues Sebastián atravesaba un cuadro inestable.

¿La verdad saldrá a la luz o la presión mediática inclinará la balanza? ¿Podrá Cayetana defender su versión ante la opinión pública?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!